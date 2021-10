Kohalike omavalitsuste volikogude valimisnädal on alanud. Mis on seekord teisiti ja kui palju segavad koroonapiirangud valimistoiminguid, seda selgitab saates «Otse Postimehest» Tallinna valimiste juht linnasekretär Priit Lello. Saatejuht on Postimehe ajakirjanik Ulla Länts.