Seeder: erakorralist pensionitõusu ei tohi aasta võrra edasi lükata

Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsioonilepingus on kirjas, et 2023. aastast ootab pensionäre erakorraline pensionitõus ning keskmise pensioni tulumaksuvabastus. Seederi hinnangul on selline venitamine põhjendamatu, arvestades, et pensioni esimesse sambasse laekub viiendiku võrra rohkem raha juba käesolevast aastast ning nii ka järgmisel aastal.