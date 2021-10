Telegram Media kaotas kohtuvaidluse riigikantseleiga

Telegram Media MTÜ pöördus halduskohtusse kaebusega, et riigikantselei ei lubanud nende ajakirjanikke valitsuse pressikonverentsile ning tahtis, et kohus kohustaks riigikantseleid lubama nad alaliselt valitsuse pressikonverentsidele.

Kohtud märkisid, et valitsuse pressikonverentsile on oodatud Eesti Meediaettevõtete Liidu (EML) ja pressinõukoguga liitunud väljaanded ja nende ajakirjanikud ning püsiakrediteeringuga toimetuste ajakirjanikud.

Kohtute arvates on õiguspärane ja põhjendatud kehtestada pressikonverentsi korraldus, mille kohaselt saavad sellel vahetult osaleda ja küsimusi esitada professionaalse meedia esindajad. Valitsusel ei ole kohustust tagada iga soovija osalemine pressikonverentsil, tõdes kohus.

Asutatud on Eesti Meediaettevõtete Liit (EML), mille liikmeks saavad astuda kõik meediaorganisatsioonid, kes järgivad liidu põhikirja ja selle kaudu rahvusvaheliselt aktsepteeritud ajakirjandustavasid ja -eetikat. Kõigil meediaväljaannetel on võimalik seda liikmelisust taotleda.

Kohus märkis ka, et kaebaja põhiseadusega kaitstud õigusi pole ebaproportsionaalselt piiratud, sest MTÜ-le on tagatud õigus saada osa valitsuse pressikonverentsist veebi vahendusel, samuti saab esitada valitsusele infopäringuid muus vormis kui vahetult koha peal küsimusi esitades, ning neil on õigus infot endale sobivas vormis edastada.