FOTOD ⟩ Karis arutas Kiige ja teadusnõukojaga plaane pandeemia ületamiseks

Karise sõnul on kohtumiste eesmärgiks teada saada, millised on teadlaste soovitused ja valitsuse plaanid kriisi uues haripunktis. «Olen siin kaasamõtlevaks, kuid nõudlikuks partneriks,» sõnas Karis eile.

Muu hulgas nentis ta, et kõik ei taha end vaktsineerida, võttes sellega riski haigus raskelt läbi põdeda või teisi edasi nakatada. «Ja lõpuks on meie riik lukus,» lisas ta. Karis sõnas, et usub ise teadusesse ja teaduspõhisesse käsitlusse.