Komisjon toetas riigieelarve baasseaduse muutmist

«Eelnõuga korrigeerime riigieelarve paindlikkuse reegleid, mis võimaldab riigieelarve detailsuse suurenedes säilitada siiski ülevaatlikkuse,» ütles Savisaar. Ta selgitas, et riigieelarve seaduse muutmine on seotud menetluses oleva 2022. aasta riigieelarvega. «Muudame riigieelarve liigendust puudutavaid sätteid, mis teeb iga-aastase riigieelarve seaduse tegevuspõhise vaate detailsemaks,» märkis Savisaar. Tema sõnul viime eelarve koostamise kaks astet täpsemaks – programmi tegevuse tasemele ning jälgime, et seletuskiri kataks kõik olulised eelarve eraldised.