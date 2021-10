Riik otsib vanglatele paberivaba avaliku e-toimiku rakenduse loojat

Praegu toimub kogu suhtlus kohtute ja kinnipeetavate vahel paberil, see tähendab vangid saavad kinnipidamisasutustes kohtutoimikute ja dokumentidega tutvuda üksnes paberkandjal nii, et need prinditakse neile välja. See on tingitud sellest, et seni on nutiseadmed vanglates turvariskide tõttu keelatud olnud ning interneti kasutamine vangidel väga piiratud.