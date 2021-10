Kohalikesse omavalitsustesse pürgijad püüavad sotsiaalmeedias valijaid peibutada põhiliselt kolmel viisil: üks seltskond postitab foto koos numbri ja lakoonilise teatega («mina kandideerin», «ma pole pika jutu mees, kes teab, see teab» jms), teine grupp üritab valijaid köita pika nimekirjaga oma seisukohtadest ja lubadustest (pensionäridele 10 eurot jõulutoetust vms). Kolmas kandidaatkond aga teab, et kõige tähtsam on silma ja meelde jäämine.

Allan Jaakus, Rakvere linn, VL Rakvere Heaks. Kandidaat teab, et ühest korrast ei piisa, pildil tuleb olla kogu aeg, kuniks valmised läbi. Esimene valimisloosung teatas, et ta on «Teie pesumasina parim sõber» ja teeb oma valijate pesumasinatele tasuta hooldust (NB! Remondi eest peavad valijad ikka maksma). Daamide võlumiseks ujus kandidaat vesiroosi järele ning lõpuks võttis rajalt maha praktilise meelelaadiga pensinärid – jagas koos kaaskandideerijatega tasuta kartuleid, toppides need ise lahkelt kottidesse. Et taoline tegevus Rakveres mõjub, tõestab asjaolu, et Allan Jaakus on volikogus istunud juba neli aastat. Mida ta seal konkreetselt Rakvere heaks ära teinud on, selle kohta ei õnnestunud internetiotsinguga andmeid leida.