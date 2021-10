FOTO ⟩ President Karis e-hääletas kohalike omavalitsuste valimisel

«E-hääletatud. Koroona-ajal on hea, et Eestis on võimalus igasuguse inimkontaktita ja igas mõttes turvaliselt oma arvutist hääl anda. Kes soovib, võib mõistagi oma valiku teha ka valimiskasti juures - pidades muidugi kinni reeglitest, mis ennast ja teisi jätkuvas pandeemias viiruse eest kaitsta aitavad,» sõnas president Karis.