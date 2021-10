Kuigi valdavalt on parlamendierakondade ettepanekud vaktsineerimistempo tõstmisel seotud täiendava rahastusega, rõhutavad neist kõik, et võtmesõna on kommunikatsioon. Küll aga leiab ideede seast nii vaktsiinitakso, häkatoni kui ka näiteks hambaravivautšerid.