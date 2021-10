Eakatele pakutakse Covid-19 vaktsiini tõhustusdoose

«Uuringud on näidanud, et aja jooksul nii vaktsineerimise kui läbipõdemise teel saadud immuunsus nõrgeneb, eakatel rohkem ja kiiremini kui alla 65-aastastel. Seetõttu soovitame kõigil eakatel, kes on vähemalt 65-aastased ja kellel on esmasest vaktsineerimiskuurist praeguseks juba enam kui kuus kuud möödas, teha Covid-19 vaktsiini tõhustusdoos,» ütles immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liige Irja Lutsar.