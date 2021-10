OTSEPILT ⟩ Teemeistrid ja riigiteede hooldeautojuhid võistlevad nii sõidus kui teoorias

Sedalaadi kutsevõistluste traditsioon Eestis sai alguse juba 1973. aastal. Järvamaa kutsehariduskeskuse juhtõpetaja Ivar Kohjuse sõnul on tore, et võistlus on taas ellu äratatud ja traditsiooniks muutumas. «Kuna Järvamaa kutsehariduskeskus on Eestis ainukene teedeehitaja kutset õpetav ametikool, siis võistluse korraldamine koostöös transpordiametiga meie õppekohas on igati loogiline,» sõnas ta.