Kallas: riik hakkab tõsisemalt kontrollima piirangutest kinnipidamist

Peaminister ütles neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et valitsus on arutanud ka järelvalvet koroonapiirangustes kinnipidamise üle. Kolmapäevasel kabinetiistungil osales ka politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher. Kallase sõnul on politsei 14 000 korral kontrollinud, kuidas ettevõtted kontrollimeetmeid rakendavad. Ka kontrollib politsei maskikandmist.

Peaministri sõnul liigub järelevalve siht ettevõtetele, kes ei kontrolli tõendeid ning ei rakenda kehtestatud meetmeid.

Kallas täiendas, et kontrollimisel keskendutakse neile ettevõtetele, kes ei riku reegleid mitte kogemata, vaid süstemaatiliselt.

Ta selgitas, et ettevõtteid hakkavad kontrollima üksikud töötajad, ning esimesel korral tuletatakse reegleid meelde. Kui aga teist korda kontrollides selgub, et ettevõte endiselt eirab reegleid, siis «teisel korral astutakse järgmised sammud». Kallas lisas, et politsei hakkab ka teada andma, milliseid piirkondi sel päeval kontrollitakse. «Asi pole karistamises, vaid selles, et ettevõtted reegleid järgiksid,» sõnas Kallas.

«Teatud kohad hooplevad, et nad ei kavatse tõendeid kontrollida,» ütles Kallas. Tema sõnul on ka inimesi, kes hooplevad sellega, et kasutavad võltsitud tõendeid. «See on kriminaalkorras karistatav. See on dokument, seda võltsida ei tohi,» sõnas Kallas ja lisas, et võltsitud tõendi kasutamise eest võib kriminaalkorras karistada kuni kolmeaastase vangistuskaristusega ning tõendi võltsimise eest kuni aastase vanglakaristusega.

Kallas täiendas, et politsei hakkab jälgima ka selliste ettevõtete postitusi sotsiaalmeedias.