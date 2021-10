Kallas Kiigele: kes vastutab, kui olukord on järgmine nädal hullem?

Kas teil on tekkinud Keskerakonnaga erimeelsused seoses uute piirangute kehtestamisega?

Meil on siin jah mõneti erinevad arusaamad. Minu jaoks on küsimus selles, et enamus, kes on käitunud vastutustundlikult, ennast vaktsineerinud, ei pea kannatama selle tõttu, et meil on üks väike grupp inimesi, kes ennast ei vaktsineeri, kes tegelikult satuvad haiglasse, kes põevad seda nii raskelt, et tänu sellele oleme sunnitud piirama igasugust muud ravi. Selle tõttu minu meelest see fookus peaks olema seal, et ühiskond peaks olema võimalikult avatud kõigile neile, kes on käitunud võimalikult vastutustundlikult.

Milles seisnevad erimeelsused Keskerakonnaga?

Meil on siin jah vaidlused koalitsioonipartneriga selles suhtes, et kas see lootus on see, et kõik läheb lihtsalt mööda, seda kriitilist piiri me haiglates ei ületa ja seetõttu ei ole vaja muud teha, kui järelvalvet tõhustada, mida me loomulikult ka teeme. Mina arvan, et see nii ei ole ja me peame astuma uusi samme.

Mis oleks Reformierakonna meelest need sammud, mida peaks rakendama, et piirata neid, kes on vaktsineerimata ja anda võimalus neile, kes on vaktsineeritud?

Kõik need kohad, kus küsitakse covid-tõendit ja kus meil on praegu võimalus tulla ka testiga, siis kõik need kohad oleksid edaspidi ainult vaktsineeritud või läbipõdenud inimestele. Loomulikult kõik sellised meetmed on ajutised, aga senikaua, kuni meil on viiruse levik kõrge, kui haiglatele koormust tekitavad eelkõige inimesed, kes on vaktineerimata, siis vaktsineerimata inimesed ei osaleks üritustel, kus nad võivad selle haiguse saada.

See puudutab siis teatreid, kinosid, restorane, spordiklubisid?

Just, need on need kohad, kus me praegu covid-tõendeid kontrollime.

Ja Keskerakond sellega nõus ei ole ja leiab, et peaks covid-passi kõrval jääma alles ka testiga sissepääs vaktsineerimata inimestele?

Jah, et ei peaks täiendavaid samme astuma, lootuses, et olukord läheb paremaks. Ma ütlen, et ei lähe, kui me täiendavaid samme ei astu.

Kuidas te oma eesmärgi saavutada kavatsete, lööte rusika lauale või püüate veel konsensust saavutada?

Valitsus teeb otsuseid konsensulikult. Minu meelest kui ikkagi jääb see seis, et midagi pole vaja teha, siis peab olema ka väga selge seis, et kes selle eest vastutab, kui olukord tegelikult järgmine nädal on hullem kui ta on see nädal ja me ei ole neid samme astunud.

Kas see tähendab seda, et kui täna te uusi reegleid ei kehtesta, konsensusele ei jõua ja olukord halveneb, siis Tanel Kiigel tuleb ametist lahkuda?

Küsimus on jah selles, kes selle eest võtab vastutuse. Kui tervise- ja tööminister kinnitab, et haiglad ei lähe üle kriitilise piiri ja teadusnõukoda teda toetab, siis on küsimus, kas see nii ka on. Ja kui see nii ei ole, siis on küsimus poliitilisest vastutusest.

Mis see kriteerium siis saab olema, mille põhjal otsustatakse, kas minister saab jätkata või ei saa?