VIDEO ⟩ Kiik Kallasele: vaktsineerimata inimestel peab säilima ligipääs teenustele

Kas te toetate peaminister Kaja Kallase ettepanekut, et vaktsineerimata inimesed meelelahutuskohtadesse enam sisse ei saaks?

Seda ettepanekut Eesti Keskerakonna fraktsioon ega Keskerakonna valitsusdelegatsioon ei toeta. Jõulisemad piirangud toovad kaasa suurema polariseerumise ühiskonnas. Vaktsineerimata inimestel peab säilima ligipääs teenustele. Täna õhtul toimunud kabinetinõupidamisel tõin välja hoopis kuus positiivset ettepanekut suurema vaktsineerituse saavutamiseks. Kokkulepeteni me ei jõudnud.

Peaminister ütleb, et kui te rangemaid piiranguid vaktsineerimata isikutele ei toeta, siis tuleb teil ka vastutus võtta, kui olukord halveneb. Mis te vastate?

Ma olen selle tervisekriisi eest vastutanud juba üle 1,5 aasta, teinud seda koostöös eelmise peaministri, tänase peaministri ja teiste valitsuse liikmetega.

Ta mõtleb siin tagasiastumist?

Loomulikult ma vastutangi selle eest edasi. Praegu on oluline tagada elanikele vaktsineerimise võimalus, viia see teavitustegevusega maksimaalselt paljudeni, toetada töökohtadel vaktsineerimisi.

Ehk siin teie jaoks läbirääkimisruumi ei ole, et enam ei saaks meelelahutuskohtadesse inimesed, kes on vaktsineerimata ja teevad testi?

Nagu juba viitasin, meie seda testimise tõendi võimaluse kaotamist ei toeta, sest see ei aita lahendada peamist probleemi. Esiteks, tuleb tagada kõigile inimestele võimalus nendest teenustest ja tegevustest osa saada. See on üldine solidaarsuspõhimõte. Teiseks tuleb keskenduda riskirühmadele, kus hõlmatus on madalam.

Kas te olete valmis tagasi astuma, kui need asjad ei toimi ja tulemus on see, et haigestumine suureneb?

Me näeme juba praegu, et tänu vaktsineerimisele on haigestumine märkimisväärselt väiksem, kui ta oleks ilma selleta ja kui ta oli eelmisel kevadel kriisi tipphetkel. Haiglaravi vajavate inimeste hulk on üle kahe korra väiksem kui ta toona oli. Vaktsineerimine ongi see võti, et seda kriisi lahendada. Minu tagasiastumine Eesti elanike huvi vaktsineerimise vastu tõenäoliselt ei suurenda, küll aga pean enda vastutuseks, et haiglaravi toimepidevus oleks tagatud, plaaniline ravi oleks tagatud.

Aga kui need ei ole enam tagatud, mis siis saab?

Me ei jõua selleni.

Kas need jutud, et peale valimisi te muudate oma ministripositsiooni, lähete välisministriks, ehk tuuakse teid tule alt välja, kas nendel juttudel on tõepõhi all?

Eestil on väga tubli välisminister. Ma toetan teda. Mis puudutab meedia spekulatsioone, siis juba apteegireformi ajal öeldi, et Tanel Kiik peab ametist lahkuma. Seda väitsid ka tänased koalitsiooni liikmed. Nendel juttudel polnud toona ega ole ka praegu alust. Keskerakond jätkab tööd valitsuses, ma toetan tänase välisministri jätkamist. Kui mul oleks soov põgeneda vastutuse eest, siis oleks mul see võimalus olnud käepärast, kui valitsus jaanuaris vahetus.

Kui teile ultimaatum tehakse, kas see võib kaasa tuua valitsuskriisi?