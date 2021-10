Intervjuu ⟩ Aadu Must: Jaan Toots ei tea, mis on poliitika ja Tartu

Kohalikest valimistest olen distantseerunud, sest oli näha, et uued juhid, Jaan Toots ja kompanii, arvasid, et minu abi ei ole vaja. Nad ise arvavad, et veni, vidi, vici. Kui nad end tõestavad, siis on kõik hästi. Sellest hoolimata on ka minul õigus kandideerida. Mind ei tõrjutud Keskerakonna juhtimisest kõrvale, ma astusin ise ja kutsusin üles läbi viima põlvkondade vahetuse.