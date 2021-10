Valitsuse pressiosakond ei avalda Kallase koroonaettepanekute allikat

Kallas rääkis teisipäeval Vikerraadio saates «Stuudios on peaminister» ideedest lükata mittevaktsineeritud inimesed plaanilise ravi järjekorras tahapoole või nõuda mittevaktsineeritutelt sisse ravikulud. Päev hiljem mahendas peaminister väljaöeldut, märkides, et loetles «ettepanekuid, mille on ekspertrühm meile teinud». Kallase sõnul olevat ettepanekud teoreetilist laadi ja valitsus ei pea neid realistlikeks.