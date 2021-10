«See oli väga uskumatu!» ⟩ Eesti peakokk võrdles Michelini tärni saamist olümpiavõiduga

«Tunne oli nagu loteriil,» kirjeldas juba kaheksa aastat Moskvas töötav (sellest kuus aastat on ta juhtinud Savva restorani) Šmakov neljapäeva õhtut Kremli lähedal asuvas Zarjadje kontserdisaalis, kuhu Michelini esindajad olid kutsunud 80 Moskva parima restorani esindajad, et teatada, kes saavad ihaldatud tärnid. «Keegi ei teadnud ette, kes saavad tärnid,» rääkis Šmakov. «Ma mõistsin, et me võime saada tärni, aga kui välja öeldi, siis oli see väga uskumatu. Koka jaoks on see nagu olümpiavõit!»