Politoloog Vassil: e-hääletus on neutraalne

Tartu Ülikooli politoloog Mihkel Solvak ütles, et minevikus on riigikogu valimiste pealt nähtud, et tegelikult ­pole e-hääletus erakondade häältesaaki mõjutanud. «Eriti kui vaadata suuremaid, siis Keskerakonnal ja Reformierakonnal on olnud umbes sama suurusjärk hääli. Mis seal juhtunud, on see, et Reformierakonna toetajad on kasutanud rohkem elektroonilist hääletamist, Keskerakonna omad lihtsalt käinud valimisjaoskonnas,» selgitas Solvak.