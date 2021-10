Intervjuu Postimehele andis Kõlvart vahetult peale oma lõpukõne pidamist, kus nentis, et suures plaanis Keskerakond Tallinnas valimised kaotas. «Aga mitte seetõttu et tegime midagi valesti. Meil on tugev meeskond, sellega tuleb edasi minna ja vahel ka kaotada. Kui seda juhtub, siis tuleb seda ka tunnistada,» lausus Kõlvart kõnes.