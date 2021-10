Riia NATO keskust asus juhtima Einar Linn

Linn on lõpetanud avalikkussuhete ja teabekorralduse eriala Tartu ülikoolis ning 2007. aastast alates töötanud erinevatel ametikohtadel kaitsepolitseiametis.

Riigisekretär Taimar Peterkopi sõnul järjest kasvab infokorratuse roll ühiskondade destabiliseerimisel ning Riia keskus on selle vastu võitluses üks võimekamaid. «Eesti oli selle keskuse asutajate seas ning võimalus täita seal asedirektori positsioon on meile suureks tunnustuseks. Usun, et Einar jätkab edukalt eelmiste asedirektorite Aivar Jaeski ja Peeter Tali jälgedes,» ütles Peterkop.