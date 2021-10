Kristina Kallas: Tartus tulevad väga keerulised läbirääkimised

Kallase sõnul ei räägi Eesti 200 Tartu kohapealt majast, sest selle ehitamise vastu ei ole keegi, vaid keskpargist ehk kesklinnas olevast rohealast ja sinna ehitamisest. «See on koht, kus valija on Eesti 200-le mandaadi andnud. Me oleme seisukohal, et seda parki sellises mahus nagu linnavalitsus on lubanud, täis ehitada ei tohi. Me nägime, et inimeste jaoks on oluline, et see park ka sellise pargina säiliks,» kinnitas ta.