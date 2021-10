Alarmsõidukitega juhtunud õnnetustel on enamasti rasked tagajärjed

Päästeamet, politsei ja kiirabi reageerivad ööpäeva jooksul ligikaudu 750 väljakutsele üle kogu Eesti. Igal aastal juhtub alarmsõidukitega ligi 185 liiklusõnnetust, mis on tingitud erinevatest asjaoludest. Mõnikord saavad reageerivale alarmsõidukile saatuslikuks rasked ilmastikuolud, kuid harvad pole ka olukorrad, kus liiklusõnnetus juhtub kaasliiklejate vähese tähelepanelikkuse tõttu. Operatiivsõidukiga juhtunud õnnetusel on enamasti rasked tagajärjed – abivajaja rolli võivad sattuda päästjad, kiirabitöötajad või politseinikud ning need, kellele tegelikult appi kiirustati, peavad abi saabumist ootama kauem.

«Väljakutsele reageeriva üksuse jaoks on arvel iga sekund – sõiduki sisse lülitatud alarm näitab, et reageeritakse sündmusele, kus keegi on hädas ning tema elu või vara vajab kiiret abi. Seetõttu on oluline, et sellega arvestaksid ka kaasliiklejad – nii sõidukijuhid kui ka jalakäijad,» selgitas Päästeameti päästetöö osakonna valmisoleku talituse juhataja Leho Lemsalu. «Paraku tuleb ette olukordi, kui alarmsõidukile ei anta teed ega vabastata piisavalt kiiresti sõidurada. Sellega kaotab väljakutsele kiirustav meeskond väärtuslikku aega ning nii mõnigi sündmus võib võtta veelgi tõsisemaid pöördeid,» lisas Lemsalu.