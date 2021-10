Rein Lang ja Väino Koorberg võtsid Kuku raadio saates «Olukorrast ajakirjanduses» ette valimistejärgse meediaanalüüsi, mille jaotasid nelja rubriiki: kandidaatide meedias esiloleku ja tulemuste vahekord, ajakirjanduses esiloleku ja tulemuste vahekord, reitingute ja tulemuste vahekord ning valimisstuudiote tase.

Saatejuhid arutlesid, et valimisdebattide ajastamine tuleks ümber vaadata, sest tänavu tegi ERR Tallinna linnapeakandidaatide debati alles siis, kui suur osa inimesi oli eelvalimistel juba oma hääle andnud. Lang meenutas, et eelmistel valimistel tõstsid nad täpselt sama küsimuse.

«Debattide üks eesmärke on ju see, et nende käigus üks või teine kandidaat ütleb midagi sellist, mille üle on suurem resonants,» kirjeldas ta arutelude eesmärki. Koorberg nõustus, et viimasel hetkel peetud debatid kipuvad jääma värvikate kujundite esitamiseks, mitte sisuliseks aruteluks programmi üle.

Koorberg mõtiskles, et oma valimiskajastust tahtis teha iga telekanal ja portaal ning ta ei ole kindel, et mõnel kanalil poleks olnud targem tulla välja hoopis teise sisuga. Lang ütles vastu, et tema sellega kindlasti nõustuda ei saa, sest formaatide paljusus on omamoodi hea.

Eile öösel ERRi kajastust vaadates teda riivas, kui öeldi, et Tallinna valimiste suurimaks teemaks oli seekord linnaruum. «Mina küll ei leidnud kuskilt enne valimisi tõsist ja argumenteeritud kajastust, et keegi mõtleb linnaruumis niimoodi, teine teistmoodi. Jauramine käis rohkem jalgrattateede ja jalgratta rolli üle,» mõtiskles Lang.

Koorberg sõnas vastu, et jalgrattad moodustavad osa linnaruumist. Lang leidis, et see polnud siiski tõsiseltvõetav debatt. Tartus oli südalinna kultuurikeskuse tõttu tema hinnangul debatti rohkem.

Lang tõi esile Keskerakonna Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti öeldud sõnad, et tema oleks tahtnud rohkem vaidlust. Lang nõustus, et Kõlvartile ei antud võimalust vaielda, mida Keskerakond tallinlaste jaoks ikkagi ära teeb. Sellest hoolimata tegi Kõlvart särava tulemuse.

Isamaa põletas raha, tulemus null

Meedias esiloleku puhul tõi Lang esile EKRE juhi Martin Helme sõnad, et nad said kaks korda rohkem hääli kui eelmistel valimistel, kampaaniaraha kulutasid aga märksa vähem kui teised suured erakonnad. Langile tundubki, et raha eest väga hea valimistulemuse tegemise aeg on läbi.

Musternäiteks on Isamaa, mille väga jõulise ja kuluka kampaania tulemus oli Langi hinnangul null: Isamaa sai Tallinna volikogus täpselt sama palju kohti, nagu tal enne oli.

Koorberg sõnas, et Isamaa sai 1/12 kõikidest häältest, nii et tema ei julgeks kampaaniat läbikukkunuks nimetada. Lang nõustus, et üleriigiliselt tegi Isamaa parema tulemuse kui nende reiting lubab, aga mitte Tallinnas. Valimiste teravik loosungite ja raha näol aga suunati just pealinnale.

Koorberg tõstis ajakirjanduse jaoks esile veebilehe «Sõna ja tegu», mis kogus kokku kohalike omavalitsuste kandidaatide antud lubadusi, et nende tegemist või kõrvale heitmist järgmiste aastate jookjsul jälgida. Ta kutsus üles ka ajakirjanikke veebiehel silma peal hoidma.

Lang on mures, kas traditsiooniline ajakirjandus suudab valimiskampaaniat ning kandidaatide erinevaid maailmavaateid piisavalt hästi kajastada. Valimisliitude suur edu põhines tema hinnangul olulisel määral sotsiaalmeedial, mitte traditsioonilises ajakirjanduses ostetud reklaamil.

Kas traditsiooniline reklaamikampaania jätkub?

Eriti viimasel nädalal joonistus Langi jaoks välja nelja erakonna rahapõletamine. Ta kirjeldas seda tuntud raadioajakirjaniku Feliks Leedi päevaraamatusse kantud sõnadega pärast kohtumist tele-raadiokomitee juhtidega: «Päev raisus, kulu 25 rubla.»

Langi sõnul peavad paljud erakonnad nüüd vaatama, kas rahapõletamine traditsioonilises meedias reklaami ostmisega tasus ennast ära. Ajakirjandusel on väga hea meel, kui erakonnad neilt reklaami ostavad. Kindlasti loodavad nad Riigikogu valimistelt sama tuge. Langi hinnangul on siiski põhjendatud ajakirjanikelt nõuda, et valimiste kajastamine oleks professionaalsem.

Valimistulemuste kajastamise puhul andis Lang ERRile 9 punkti ning nimetas seda korralikuks saateks. Postimehe ja Duo Media valimissaade talle ei meeldinud. Koorberg märkis vastu, et alati saab öelda, et ajakirjandus peaks olema parem ja professionaalsem. Tema oleks tahtnud näha ERRi ja Postimehe–Duo Media sümbioosi, et tekiks ülevaatlik pilt kohalike detailidega. «See kokku oleks mulle olnud suurepärane,» sõnas ta.

Lisaks rääkisid saatejuhid Langi unenäost ning enne valimisi avaldatud reitingute ja valimistulemuste ebakõlast. Arutluse alla võeti digitellimuste arvu kasv ning saatejuhid märkisid ära Ekspress Meedia julge sammu tõsta oluliselt esimese tellimuse hinda.