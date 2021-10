Edgar Savisaar: sotside koalitsiooni võtmine on kahe otsaga mäng

«Eks seegi oli oluline, et mind peaaegu ühessegi meediakanalisse ei lastud ega diskuteerima kutsutud. Vaba Eesti oli justkui isoleeritud teistest nimekirjadest. Ega see õige ei olnud.»

«Täitus opositsiooni peamine unistus - Keskerakond kaotas pealinnas ainuvõimu. Sotside koalitsiooni võtmine on kahe otsaga mäng. Tavaliselt on olnud lihtne neid üle meelitada, tean seda ka enda kogemustest. Nad on ka kõige nõrgemad linnavolikogu parteidest. Aga kui vaadata seekordset koosseisu, siis põhiliselt on tegu riigikogu liikmetega, kes võivad olla tugevamast puust.»