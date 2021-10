REPORTAAŽ KESKERAKONNA VALIMISPEOLT ⟩ Kõlvart: korda majas ei ole

Ajalooliselt on see ju olnud õhtu peaaegu kõige oodatum sündmus, suurpartei valimispidude üks kõrghetki – tõsi, seda suurest poliitikast taandunud Edgar Savisaare Keskerakonnas. Toona oli nii, et kui valimispeole sisenes erakonna esimees Savisaar oma saatjaskonnaga, toodi rahvale ka magusat, et see pidulikult ovatsioonide, kankaani ja pidukõnede saatel lahti lõigata.