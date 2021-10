Mihhail Kõlvart: meie partei uksed on lahti

«Pean tunnistama, et me veel ei jõudnud nii kiiresti reageerida ja tänaseks seisukoht ei ole veel kujundatud. Aga kindlasti me ei soovi venitada ja lähiajal peame tulema välja nii formaadiga, et kuidas läbirääkimisi läbi viia ning tegema konkreetse ettepaneku,» tunnistas Kõlvart.

Küsimuse peale, et kas ei jääda ootama, et millal potentsiaalsed partnerid paluma tulevad, ütles Kõlvart, et see ei oleks kuigi soliidne. «Me tõepoolest ootasime, et kas meie kolleegid suudavad suure koalitsiooni kokku panna, aga väga kiiresti tuli see tagasiside, et tegelikult ei suuda.»

Kõlvarti sõnul on võimalikeks koalitsioonipartneriteks Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Eesti200. «Kaks erakonda on väga selgelt andnud signaali enne valimisi, et nemad koostöö Keskerakonnaga välistavad. Ma saan aru, et see retoorika on tänaseks natukene muutunud, aga me kindlasti ei hakka nende järel jooksma.»

«Me andsime väga selgelt signaali, et meil ei ole mingit toiduahelat ja me oleme valmis ka opositsioonis olema. See ei olnud bluff.»

Küsimusele, et kas Keskerakond plaanib enamuseks vajalikud hääled üle osta, meelitades kedagi nende parteisse, vastas linnapea, et linnavolikogu ei ole turg. «Aga ütlen otse, et meie uksed on lahti.»