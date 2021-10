Tallinnas Laagna teel põles gaasiauto

Kuna päästjad said saabudes autoomanikult info, et tegemist on gaasiautoga, siis esmalt suruti kella 18.53-ks maha leegid ning seejärel asuti mõõteriistade abil tuvastama võimalikku gaasileket, mida õnneks ei leitud.

Päästeameti kommunikatsioonijuht Liina Valner täpsustas, et BMW juht tundis sõidu ajal imelikku lõhna, mis ei olnud gaasilõhn. Ta peatas auto, tuli sõidukist välja ja märkas leeke. Valner nentis, et gaasiauto põleng on üsna haruldane. Miks see juhtus, pole hetkel veel selge.