«Ma väga loodan, et [Eesti] valitsus suudab kiiresti otsustada need motivatsioonimeetmed ja ka võimalikud teised meetmed viiruse leviku tõkestamiseks. Kui see nii ei lähe, siis võib juhtuda, et oleme silmitsi sama asjaga,» kommenteeris Ratas fakti, et Läti läheb kuuks ajaks sisuliselt lukku.