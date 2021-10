Endiselt on meil palju inimesi, kellel on vaktsineerimisotsus tegemata ning Uusbergi sõnul võiks nende käitumist võrrelda hambaarstile minekuga: kord aastas tuleks hambaarsti juures käia, aga minnakse ikka alles siis, kui hammas valutama hakkab.

«Inimesed lükkavad vaktsineerimisotsust pidevalt edasi ja nüüd, kui on tulnud tervisetõendi nõue, siis võib see neid ootamatult tabada,» ütles Uusberg. «Inimene sooviks minna kohvikusse või üritusele, ent see minek on raskendatud või üldse keelatud. Nii et me toome nende ellu selle väikese valu,» lisas Uusberg.