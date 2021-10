Kampaania «Tolm tapab» kutsub autojuhte eelistama lamellrehve

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on paljud riigid teadvustanud, et naastrehvide kasutamist tuleb nende kahjulike keskkonna- ja tervisemõjude tõttu piirata. «Naastrehvidest põhjustatud teede ja tänavate kulumine halvendab linna õhukvaliteeti ja suurendab oluliselt ka teekatete uuendamise vajadust,» selgitas Klandorf ja lisas, et kuigi Tallinna linnaõhu puhtus on Euroopa mastaabis esirinnas, on naastrehvide mõju tunda ka siin. «Kampaaniaga soovime juhtida liiklejate tähelepanu sellele, millist kahju tekitab naastrehvide kasutamine ning kui lihtne on tegelikult meie linna ja inimesi ohustavat kahju ära hoida.»

Uuringud näitavad, et tänavatolm on seotud mitmete tervisemurede tekkimisega ja paraku ka oodatava eluea lühenemisega. Sealjuures Helsingis tehtud uuringust selgus, et 75 protsenti pealinnapiirkonna tänavatolmust on tekitanud naastrehvid. Tallinnas kogutakse igal kevadel kokku ligikaudu 5500 kuupmeetrit naastrehvidega lahti kraabitud ja üles paisatud teekatteosiseid, mis on enam kui 330 veokikoormat tervisele kahjulikku materjali. Kuni kasutatakse naastrehve, jätkub pidevalt ka tolmu peenosakeste juurdetootmine.

Naastrehvide kasutamisega seotud rahalised mõjud ulatuvad miljonitesse eurodesse. Tallinna Tehnikaülikooli uuringust selgus, et ainuüksi pealinnas saaks naastrehvide kasutajate hulga vähenemisel 20 protsendi võrra säästa teeparandustöödelt 2,2 miljonit eurot. Naastrehvide kasutusaja vähendamine pooleteise kuu võrra tähendaks 1,2 miljoni eurost kokkuhoidu aastas. Välisõhus levivate osakeste tervisemõjude hind Eestis on aga ligikaudu 380 miljonit eurot aastas.

Sama uuring tõi välja ka ühe positiivse tendentsi – üha rohkem autoomanikke on hakanud eelistama lamellrehve. Kui varasematel loendustel olid naastrehvid all 69–77 protsendil autodest, siis 2020. aastal oli see langenud keskmiselt 61 protsendini. Lamellrehvide kasuks kõneleb seegi, et teede hooldusnõudeid arvestades tuleb kõige enam sõita märjal või kuival asfaldil, kus lamellrehvide pidurdusmaa on lühem ja juhitavus parem kui naastudel.