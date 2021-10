INTERVJUU ⟩ Liviko juht: ma ei arva, et pead oleks tõstmas alkoholism

Tellijale

Käisin hiljuti Läti piiril alkoholipoes. Ei saa öelda, et rahvas oleks jalust maha jooksnud, tegelikult olin sel hetkel ainus klient. Mis seisus on piirikaubandus? On seda mõjutanud koroonaviirus ja ka see, et Läti riik on alkoholiaktsiisi tõstnud?

Läti on minu mäletamist mööda tõstnud aktsiisi kolmel aastal järjest nii viie protsendi kaupa. Palju olulisem on siiski see, et Eesti riik langetas 2019. aastal aktsiisi. EKRE, Keskerakonna ja Isamaa kolmikvalitsus võttis vastu otsuse langetada aktsiisi 25 protsenti. See oli, ma ütleks, üsna pretsedenditu samm, mida poleks mingil juhul juhtunud, kui poleks olnud võimul just sellist kombinatsiooni. Konventsionaalsema mõtlemisega poliitikud või erakonnad poleks seda teinud. Just sellises võimukombinatsioonis oli otsus võimalik…

Aga oleme ausad, piirikaubandus oli selleks ajaks ikka sedavõrd üle võlli lennanud, et sellel oli juba rahvusliku häbipleki mõõt. Poliitikutel oli raske leida vabandusi või sõnu, et seletada, miks me vaatame pealt, kuidas Eesti alkoholiturg ehk siinne alkoholimüük langeb 30 protsenti, sest eestlased sõidavad Lätti alkoholi ostma.

Sealt osteti, siin joodi.