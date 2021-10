Seeder: enne valimisi ei julgenud valitsus langetada ühtegi otsust

Seederi sõnul ei saa koroonatõendi eesmärk olla kellegi karistamine. «Senine loogika on olnud, et me üritame tõkestada viiruse levikut ning hoiame koormuse haiglavõrgule võimalikult madalal. Negatiivse testitulemusega inimesed ei ole nakkusohtlikud. Sellise olulise piirangu kehtestamine on küsitav, mis vajab õiguslikku hinnangut ja seda saaks kehtestada ainult seadusega,» ütles Isamaa esimees.