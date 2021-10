Reitingud: EKRE suudab liidrikohta Reformierakonna ees hoida

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 11,9 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 8,6 protsendiga ning Isamaa 7,6 protsendiga. Isamaa toetus on kõrgeimal tasemel alates 2019. aasta augustist.

Teadur Martin Mölder tõdes, et kohalike valimiste nädal suuremaid muutusi erakondade toetuses kaasa ei toonud. Samas jätkusid mõned juba varem alanud trendid, mis osaliselt ka peegeldavad erakondade valimistulemusi.

«Tugeva hüppe üles tegi Isamaa toetus. Kõige viimase nädala tulemus küündis neil üheksa protsendini, mis viis ka Isamaa nelja nädala koondkeskmise kõrgemale, kui ta juba ammu on olnud. Isamaa nelja nädala keskmine toetus tõusis 7,6 protsendini, mis viimati oli sellisel tasemel enam kui kaks aastat tagasi. Isamaa toetus on märgatavalt kasvanud meessoost ning eestlastest valijate hulgas,» rääkis Mölder.

Alates augusti alguses on aeglaselt kuid järjepidevalt oma toetust kasvatanud ka Keskerakond ning kohalike valimiste nädala lõpuks tõusis nende nelja nädala keskmine toetus taas 20 protsendini. Viimati oli Keskerakonna toetus nii kõrge juuni lõpus. «Nendest riigikogu valimiste reitingutest näeme Keskerakonna puhul ka seda, kuidas erakonna positsioon Tallinna valimisringkondades valimiste eel hüppeliselt paranes. See peegeldab nende oodatust paremat tulemust pealinnas ka kohalikel valimistel ning seda, kuidas neil viimasel hetkel õnnestus oma potentsiaalseid toetajaid mobiliseerida,» ütles Mölder.

Kahe esinumbri omavaheline heitlus paistab Mölderi hinnangul olevat vähemalt praguseks leidnud tasakaalu punktis, kus EKRE-l on kerge edumaa Reformierakonna ees. «Reformierakonna puhul on näha esimesi märke sellest, et «Kaja-efekt», selgelt kõrgem toetus naiste hulgas pärast valitsuse moodustamist, hakkab ära kaduma,» lisas Mölder.