Kui seda pilti vaadata, siis Tallinna ja ka Tartu tulemustega kindlasti ei ole põhjust rahuloluks. Kindlasti oli lootus mõnevõrra suurem. Tallinna puhul oli konkurents väga tihe. Oli ka teada, et kui Eesti 200 tuleb sisse, peavad teised ära andma. Nii ta ka läks. Tartus sama lugu. Kui vaatame üle-eestilist pilti, maksab lõpptulemust hinnata siis, kui koalitsioonid on moodustatud. Praegu tundub küll, et sotsiaaldemokraatidest vallavalitsuse ja linnavalitsuse liikmeid saab olema rohkem kui varem.