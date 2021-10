Keskerakond tuleb koalitsioonipartneri teemal oma ettepanekuga välja nädala lõpuks

Teriku sõnul on Keskerakonna jaoks oluline, et ka võimuliidus jätkuksid Keskerakonna algatatud projektid ning ellu saaks viidud pealinna arengustrateegia «Tallinn 2035». Ta kinnitas, et jutt käib pigem ühest koalitsioonipartnerist ja oma ettepanekuga tullakse välja nädala lõpus.

Eesti 200 esindaja Marek Reinaas avaldas arvamust, et Keskerakond tegeleb praegu sisekaemusega. Vastates küsimusele, kas keegi tegeleb praegu suure koalitsiooni loomisega, ütles Reinaas, et see mõte on praegu maha maetud. Tema sõnul on Tallinnas volikogusse saanud erakondade juhid teinud telefonitsi küll viisakuskõnesid, kuid mingit suuremat plaani peetud ei ole. «Kui keegi üldse saaks suurt koalitsiooni kokku panema hakata, siis on see Reformierakond, aga nende poolt ei ole midagi kuulda olnud. Eks nad samuti ootavad ja vaatavad, mida Mihhail Kõlvart teeb,» lisas Reinaas