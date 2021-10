Seeder: peaminister peab riigikogu ees selgitama uusi piiranguid

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder kirjutab peaministrile ja parlamendi fraktsioonide juhtidele saadetud kirjas, et nakatumise järsk tõus on murettekitav. Valitsuse viivitamine oluliste otsuste langetamisel ja kaootiline tegevus on seadnud raske koormuse Eesti tervishoiusüsteemile ning mõjub negatiivselt inimestele ja ettevõtetele.