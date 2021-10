Jõhvis käivad võimukõnelused kolme poliitilise jõu vahel

Reformierakond ja EKRE on praegu Jõhvis võimul koos Keskerakonnaga. Keskerakonna ridades lõppenud valimistel enim hääli saanud endine vallavanem ja volikogu esimees Aleksei Naumkin sõnas, et ta teeb kõik selleks, et see liit jääks ka edaspidi Jõhvis võimule.