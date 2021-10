Tõhustusdoosi saab usalduse alusel

Kliinikumi vaktsineerimiskoordinaatori Tiina Tedre sõnul on haiglaravi taas rööbastesse juhtimiseks võluvits olemas – see on kaitsesüstimine.

«Kolmandate dooside tegijaid on praegu rohkem [kui esimeste],» nentis ta. «Ja näeme, et õnneks tõuseb tasapisi ka esimese süsti soovijate arv.»

Allkiri kinnituseks

Tõhustusdoosidele on riik seadnud erisuse: kuus kuud pärast viimast süsti saavad seda peale meedikute vaid õpetajad ja sotsiaaltöötajad, samuti vähemalt 65-aastased. «Kontrollida me seda muidugi ei saa, aga usaldame inimesi,» tõdes Teder. «Lisaks kinnitab igaüks oma käega nõusolekuvormil, et tal on õigus kolmas doos saada.»