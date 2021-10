Politsei võtab koroonapassi nõuet eiranud ettevõtted pihtide vahele

«Me oleme seda teinud üsna vähe, see on olnud teadlik valik, sest muutus ei saa olla järsk ja seda tuleb vaadata ka vastavalt olukorrale. Täna on olukord halb ja halvenemas, haiglad on täis patsiente, tavaline ravi on takistatud, seetõttu ka meie töötaktika muutub,» ütles politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektor Elmar Vaher.

Terviseamet on PPA-lt tellinud teistsugust tööd ja politsei on oma tegevusi alustanud, lisas Vaher.

Kui seni on politsei pigem tegelenud inimeste hoiatamisega, siis nüüd muututakse Vaheri sõnul karmimaks. «Kui vaja, siis on terviseametil piisav pädevus ka selleks, et ettevõte sulgeda. Kuidas see sulgemine täpsemalt välja näeb ja hakkab toimuma, see arutelu praegu käib, teadaolevalt eksperdid on praegu lahinguplaani kokku leppimas,» lausus Vaher.