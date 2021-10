Kallas osaleb ELi ülemkogul, keskendutakse energiahindadele ja rändele

Peaminister Kaja Kallase sõnul on ülemkogu olulisemad teemad energia kõrged hinnad ja rändeküsimus. «Peame leidma üleeuroopalised pikaajalised lahendused energiavarustuskindluse ja stabiilsete hindade tagamiseks ning energiasõltuvuse vähendamiseks kolmandatest riikidest,» sõnas peaminister.

Rändeteemal arutatakse Valgevenest lähtuva rändesurve üle ning koostööd kolmandate riikidega rände ennetamiseks. Euroopa Liidu välispiiri tugevdamiseks on vaja täiendavaid lahendusi, näiteks välispiiri valvamise standard ning selle taristu täiendav rahastamine. «Lisaks välispiiri tugevdamisele on Eesti jaoks oluline, et tugevneks ka koostöö peamiste lähte- ja transiitriikidega ebaseadusliku sisserände ennetamiseks.»