Elektrilevi tegeles öösel rikete parandamisega üle Eesti

Elektrilevi on tegelenud terve öö rikete likvideerimisega, vool on taastatud rohkem kui 8200 kodule ning tööd jätkuvad.

Reedel kell 7.10 seisuga oli üle Eesti elektrita majapidamisi kokku 19 600. Kõige rohkem rikkeid esineb Pärnumaal, Kesk-Eestis ja saartel. Tormi algusest saadik on Elektrilevi ja partnerettevõtete brigaadid likvideerinud 34 riket, millega on elektrivarustus taastatud 8214 kodule.

Puusepp kinnitas, et riketega tegelevad brigaadid on olnud väljas läbi terve öö ning tööd jätkuvad täna ja nädalavahetusel kuni elektrivarustuse taastamiseni. «Enim on probleeme põhjustanud liinidele kukkunud puud ning tihti asuvad rikkekohad raskemini ligipääsetavates kohtades. Kus võimalik ja tuul mõnevõrra vaibunud, saame lisaks brigaadidele alustada ka droonide abil liinikoridoride kontrollimist, et tuvastada rikkepaigad kiiremini,» kommenteeris Puusepp.