Kohus taandas juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni kohtuprotsessist

Kohus pidas tõendatuks, et Pern rikkus kahtlustatava kaitseõigust, survestas Vavrenjukki ja vassis arestimistaotluses sisaldaunud eksimuse kohta ning rikkus kahtlustatava omandiõigust.

Kohtu hinnangul on antud minetused äärmiselt tõsised ja tekitavad küsimuse, kas eelnev menetlus on olnud Vavrenjuki suhtes aus ja õiglane ning kas Pern on teinud oma tööd erapooletult ja kooskõlas prokurörile õigusaktides ja prokuröride eetikakoodeksis esitatud nõuetega.