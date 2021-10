Isamaa poliitik Kalle Muuli ja Postimehe peatoimetaja Marti Aavik võtsid Kuku raadio saates «Muuli ja Aavik» ette koroonaviiruse leviku aeglustamiseks kehtestatud piirangud, mille valitsus sellel nädalal vastu võttis.

Muuli kritiseeris valitsuse võimetust tegeleda koroonakriisiga enne valimisi. «See on ikka masendav, kui rahva tervis, raviasutuste võimekus, kõik tuuakse ohvriks sellele, et saaks valimistele minna nii, et mitte midagi ei peaks otsustama, mitte midagi ei peaks tegema. Las see nakkus levib või misiganes juhtub, aga peaasi, et meie reiting kuidagi ei kõiguks,» kirjeldas ta, kuidas valitsuse tegevus talle paistis.

Aavik meenutas Leedu kogemust, kus eelmise laine ajal tõusis nakatumine ja haiglakoormus samamoodi tippu, sest enne valimisi ei julgetud piiranguid kehtestada. Peale valimisi võttis uus Leedu valitsus vastu sellised piirangud, mida Eestis pole olnud ning Aavik avaldas lootust, et ei tulegi.

Muuli märkis, et tema ei usu, et Reformierakonna valijaskonna seas oleks ülekaalukalt vaktsiinivastaseid inimesi. Talle tundub siiski, et reiting on nii oluliseks muutunud, et tulgu või veeuputus.

Aavik ütles vastu, et Keskerakonna valijate seas on sotsiodemograafiliselt vaktsiinivastaseid tõenäoliselt päris palju ning küsitluste järgi ongi osa Keskerakonna valijaid juba liikunud EKRE poole. Seega võib arvata, et Keskerakonna ladvikus on hirm valijaskonna erosiooni pärast suurem. Muuli tõi vastukaaluks välja, et valimistel kaotasid nii Keskerakond kui Reformierakond sama palju.

Piirangute puhul paneb Muulit imestama, et restorani pääseb nüüdsest vaid vaktsiinipassi ette näitamisel, aga töötajatel pole mingit vaktsineerimis- või testimiskohustust. Aavik nõustus, et tegemist on veidra olukorraga, kus valitsus proovis olla korraga karm ja liberaalne.

Muuli täiendas, et sama olukord valitseb piiril, kus riiki on võimalik saada negatiivse testiga, aga riigis sees restorani enam ei pääse. Ta kutsus üles reegleid ühtlustama, et ka arukatel inimestel ei tekiks küsimust, miks kõik peab olema nii segane ja napakas.

Tema hinnangul magas sama valitsus teist korda sama kriisi maha. Aasta eest uhkustati, kuidas Eesti on ühe kõige väiksema nakatumisega riik Euroopas. Kui jaanuaris ja veebaruaris hakkasid hoiatusmärgid nakatumiste kasvu ja kriisi süvenemise kohta tulema, ei pannud valitsus neid tähele. Nüüd samamoodi.

Muuli jutustas, et talle meenutab see pilti lapsepõlvest, kuidas külades koduhoovi peal loomi ja linde tapeti. Mõnikord lendas pea maha löödud kana veel edasi. «Valitsuse tegevust või tegevusetust vaadates on mul täpselt sama tunne – peata kana!» hüüatas ta.