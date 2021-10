KAART ⟩ Põhja-Tallinnas algavad Sitsi tänava rekonstrueerimistööd

Põhja-Tallinna linnaosa vanem Manuela Pihlap märkis, et Sitsi tänav on üks tihedama liiklusega tänavatest Põhja-Tallinnas. «See on kui Põhja-Tallinna tuiksoon, mis ühendab omavahel Pelgulinna ja Kopli ning arvestades piirkonna kiiret arengut kasvab Sitsi tänava liikluskoormus tõenäoliselt veelgi. Tee praeguse olukorraga rahul olla ei saa ja ees seisavad põhjalikud rekonstrueerimistööd,» ütles Pihlap. «Tööde käigus vahetatakse Sõle ja Kopli tänavate vahelisel lõigul välja äärekivid ning taastatakse haljasala. Sõidu- ja kõnniteele tuleb uus asfalt ja taastatakse teekattemärgistus. Sitsi tänava ning Sõle ja Kopli tänavate ristmikel ehitatakse välja ka vee- ja kanalisatsioonitorustik.»