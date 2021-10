TÜ kliinikumi juht: kevadel tunnetati, et on vaja ühist jõupingutust. Nüüd on tülpimus ja kurbus, et ühiskond ei saa aru

«Aga ma arvan, et teine laine oli esimene tõsine hädaolukord haiglates, kus väga selgelt tunnetati, et nüüd on vaja kõigi ühist jõupingutust – «teeme selle ära, tuleb vaktsineerimine, see läheb mööda». Maikuus oli teatud kergendus, suvel käidi isegi puhkamas. Eelmise aasta suvel tehti järele tegemata jäänud plaanilist tööd. Praegu on seis selline, et inimeste hulgas on tülpimus, pettumus ja väsimus olukorrast. Lisaks kombineerub see kurbuse ja pettumusega – et ühiskond ei saa aru, et tegu on tõsise haigusega. Et kaitsmaks teisi ja ennast on vaja vaktsineerida. Ja on vaja kinni pidada piirangutest. See on kurb ja pettumust valmistav olukord,» nentis Perens.