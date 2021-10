Kuku raadio saates «Poliitikaguru» rääkisid Andreas Kaju ja Erik Moora ning saatekülaline Sandra Kamilova Milttonist kohalike omavalitsuste volikogude valimistulemuste mõjust üleriigilisele poliitikale ja erakondade plaanidele. Juttu tuli ka eesseisvatest paramatutest uutest liikumispiirangutest.

Moora tõi esile vastuolu Keskerakonna Tallinna valimistulemuses: kuigi fooniks jäi Keskerakonna ainuvõimu kaotus, läks neil tegelikult nii Tallinnas kui paljudes teistes kohtades päris hästi ning nad said vabariigi suurima häältesaagi. Laiemalt kirjeldas ta tänavusi valimisi kui ellujäämise valimisi.

Näiteks sotside puhul on räägitud toetuse kahekordsest kukkumisest ja hävitavast kaotusest, aga paljud sotsid kandideerisid valimisliitudes ning tegid seal hea tulemuse. «Ma ütleks, et [sotsiaaldemokraatlik] erakond jäi ka ellu,» märkis Moora.

Varasemalt sotsiaaldemokraatide nimekirjas kandideerinud Sandra Kamilova sõnas, et tema kõrvadele ei kõlanud valimisliitude argument niivõrd usutavalt või veenvalt, et ta näeks sotsidele tulemas suurt edu järgmistel riigikogu valimistel.

Kamilova ootab sotside juhivahetust, sest Indrek Saar võis küll olla hea peasekretär, aga erakonna toetus on juba aastaid kahanemas. Juba on oma kandideerimisest teatanud Lauri Läänemets ja Riina Sikkut, aga Kamilova ütles, et uue vere näljas tahaks ta näha teisigi kandidaate nende kõrvale kerkimas.

Kaju tõstis esile sotside linnapeakandidaadi Raimond Kaljulaidi ja uuris, kas Kaljulaidist võiks saada uus sotside juht. Moora kirjeldas, et enne valimisi oli küll Kaljulaidi seisukohaks, et tema Keskerakonnaga koalitsiooni ei lähe. Peale Keskerakonna 38 kohta volikogus aga jutt muutus ning Moora hinnangul lihtsalt sellepärast, et sai selgeks, et keegi erakondadest võtab Keskerakonna pakkumise vastu.

Ta selgitas, et näiteks 33-liikmelise Keskerakonna fraktsiooni vastu oleks teised erakonnad veel võinud seljad kokku panna ning moodustada umbes aastaks ajaks raskustega toimiva ühiskoalitsiooni, et puhastada senist linnavalitsust Keskerakonna parteisõduritest. Aga et Keskerakonnal on vaid kaks häält enamusest puudu, oleks vaid lühikese aja küsimus, millal neil õnnestuks teiste ühisrinne lõhkuda.

Kaju hinnangul on sotside minek Keskerakonna koalitsiooni loogiline just Keskerakonna vaates. Tegemist on sarnase poliitilise loogikaga kui varasemalt roheliste kaasamine koalitsiooni: Keskerakond tahtis aidata teist vasakerakonda üle künnise, et neil oleks järgmistel Riigikogu valimistel rohkem variante, millist koalitsiooni teha.

«Täna nad vaatavad sotse veidi sama pilguga. Nad ütlevad, et sotsid said valimistel peksa, me peaksime neid veidi üles putitama. See on nende inimeste kõnepruuk, et me peame aitama sotse veidi tänasest nurgast välja, et riigikogu valimistel 2023 oleks meil variantide spekter laiem. Et ei oleks ainult Reformierakonnaga vastakuti vaatamine: kas teeme ära koos või mitte,» põhjendas Kaju oma arvamust.

Reformierakonna valimistulemuse kohta hindas Kamilova, et see oli turvaline ja stabiilne. Tema oleks küll Tallinna linnapeakandidaat Kristen Michalile ennustanud tugevamat tulemust. Reform saab aga plusspoolele kirjutada, et erinevalt Keskerakonnast tegid nende ministrid valimistel hea tulemuse.