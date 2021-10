Eesti kodanikel muutub taas võimalikuks Taisse reisimine

Esimesse, Tai siseriiklikus kommunikatsioonis «madala riski grupiks» nimetatud loetelus on enamus Euroopa majanduspiirkonna maid (kuid puuduvad näiteks Liechtenstein, Luksemburg ja Horvaatia), Suurbritannia, Ameerika Ühendriigid, Hiina ja Austraalia. Postimees on ametliku kinnituse saamiseks pöördunud Eesti välisministeeriumi poole.

Ajalehe Bangkok Post teateil on veel ebaselge, kas turistidele avaneb kogu riik või üksnes 17 piirkonda, mida on nimetatud varem. Nendeks on Phuket, Surat Thani, Bangkok, Samut Prakan (Suvarnabhumi lennujaama piirkond), Krabi, Phangnga, Prachuap Khiri Khan (Nong Kae, Hua Hin), Phetchaburi (Cha-am), Chon Buri (Pattaya, Bang Lamung, Jomtien, Bang Sare, Koh Sichang, Si Racha), Ranong (Koh Payam), Chiang Mai (Muang, Mae Rim, Mae Taeng, Doi Tao), Loei (Chiang Khan), Buri Ram (Muang), Nong Khai (Muang, Si Chiang Mai, Tha Bo, Sangkhom),