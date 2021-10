«Me elame vabas ühiskonnas ja vabas riigis. Kõik ametlikult registreeritud meeleavaldused on siin lubatud. Mind teeb selliste meeleavalduste puhul murelikuks see, et ühiskonnas tekib lõhestatus, tekib vimm teise inimese suhtes, tekib vimm riigi suhtes. See on minu meelest selle pandeemia kõige suurem psühholoogiline oht. Et kui see väga pikalt kestab, siis see vimm süveneb. Ja seda ühiskonnas tekkivat vimma maha võtta on väga keeruline,» arvas Ruussaar.