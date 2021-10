Madison lahkunud liikmetest: valimisteni kõlbab küll erakond

«Vaatan mina, et täna on mitmed natuke tuntumad ja mõned ka vähem tuntumad Konservatiivse Rahvaerakonna liikmed teatanud, et astuvad välja erakonnast, kuna eilne meeleavaldus olevat olnud midagi halba. Iga erakond tugineb vabatahtlikul liikmelisusel ja kedagi ei saa sundida olla liige kuskil, kus nad olla ei soovi.»

Madisoni sõnul pole ka teised erakonnad ideaalsed. «Igas erakonnas on midagi head ja vahel ka midagi, mida saab paremaks muuta. Ma olen veendunud, et kui võrrelda Konservatiivset Rahvaerakonda kõikide teiste erakondadega, eriti Reformierakonna, Keskerakonna, Sotsialistide või Isamaaga, siis on paraku EKRE neist kõige parem. Seda muidugi minu jaoks, sest muidu poleks ma liige juba kaheksa aastat.»

«Kuid kui on liikmeid, kelle jaoks sobis erakond veel 7 päeva tagasi, et saada valituks linna- või vallavolikokku ja nüüd enam ei sobi, siis pole siin midagi pistmist eilse meeleavaldusega,» nentis Madison. Ta lisas, et EKRE on alati öelnud, et vaktsineerimist toetatakse, küll aga vabatahtlikku.

«Paljud meist on vabatahtlikult vaktsineeritud. Me toetame ka muid meetmeid lisaks vaktsineerimisele, mis aitaks leevendada koroonakriisi nagu näiteks eesliinitöötajate suurem ettevalmistus kriisiajaks, mitte nende vallandamine. Samuti ravimeetmete rakendamist, mis on leidnud efektiivset kasutamist teistes riikides.»