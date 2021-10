Peaminister jagab homme riigikogus koroonaseisu kohta selgitusi

«Nakatumise järsk tõus on murettekitav. Valitsuse viivitamine oluliste otsuste langetamisel ja kaootiline tegevus on seadnud raske koormuse Eesti tervishoiusüsteemile ning mõjub negatiivselt inimestele ja ettevõtetele. Samas ei tohiks nii olulises põhimõttelises küsimuses nagu inimeste liikumisvabaduste piiramine ja omavalitsustele lisakohustuste andmine jätta kõrvale riigikogu, mis esindab Eesti rahvast. Uued piirangud ja inimeste erinev kohtlemine vajavad arutelu parlamendis,» seisis Isamaa pöördumises, mis läkitati peaministrile, riigikogu ja fraktsioonide esimeestele.

«Lähtudes eeltoodust teeme peaminister Kaja Kallasele ettepaneku, et ta esineks riigikogu ees poliitilise avaldusega, millele järgneks küsimustele vastamine ning läbirääkimised. Loodame, et seda algatust toetavad ka riigikogus esindatud erakondade fraktsioonid ja riigikogu juhatus.»

Peaminister Kaja Kallas kirjutas esmaspäeva õhtul oma vastuses Isamaa pöördumisele, et epidemioloogiline olukord Eestis on väga kriitiline. «Kõik Eesti haiglad on elude päästmiseks olnud sunnitud plaanilist ravi piirama ning Vabariigi Valitsus on kehtestanud kontrollmeetmed vaktsineerimata inimestele.»